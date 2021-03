'PSG reabre dossiê Ronaldo': franceses garantem que há interesse no avançado da Juventus

A eliminação da Juventus na Liga dos Campeões frente ao FC Porto motivou um 'terramoto' a envolver Cristiano Ronaldo e a possibilidade de português deixar o clube no final da época. Rapidamente começaram a ser apontados possíveis 'candidatos' a receber CR7 nas suas fileiras, sendo um deles o Paris Saint-Germain. E esta quinta-feira o 'Le Parisien' garante que os parisienses estão muito atentos à situação do internacional português, através de um artigo intitulado "PSG reabre o dossiê Ronaldo".





O jornal francês adianta que o proprietário do clube francês, Nasser Al-Khelaïfi, mantém conversações com Jorge Mendes, empresário de Cristiano Ronaldo, com o objetivo de retomar negociações, uma vez que os parisienses há muito mostraram "vontade de um dia vê-lo [CR7] vestir a camisa do clube". "Os primeiros contactos datam do início da era do qatari no clube e intensificaram-se em 2015 quando o clube da capital preparava a sucessão de Zlatan Ibrahimovic, que saiu em junho de 2016", pode ler-se.Face à hipótese de a própria Juventus poder abdicar de Cristiano Ronaldo, que tem mais um ano de contrato com o emblema transalpino, o PSG poderá avançar para a contratação. No entando, esclarece o 'Le Parisien', uma eventual investida está dependente de Kylian Mbappé e Messi também entra nas contas. Caso o jovem avançado francês deixe o clube, os parisienses poderão mesmo avançar para a contratação de uma estrela e Cristiano Ronaldo é o principal alvo, embora Messi - que ainda não decidiu se continua ou não em Barcelona mas é muito desejado pelo Manchester City - também seja equacionado.