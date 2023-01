«Quando o United falhar o título por ter despachado Ronaldo, espero que Ten Hag se ajoelhe e me peça perdão»

Piers Morgan reforçou, em declarações à rádio talkSPORT, que espera que o Arsenal consiga vencer o Manchester United no próximo domingo, pelas 16h30, e frisou que, no final da época, espera que Ten Hag "se ajoelhe e peça desculpa pelo desrespeito gritante que mostrou por Cristiano Ronaldo"."Tenho visto os jogos do Manchester United. Têm vencido algumas equipas e fizeram um bom resultado contra o Manchester City. Não vamos lançar fogos ainda, mas acho que vamos esmagá-los completamente no domingo e, nessa altura, vou relembrá-los que foram capazes de mandar embora o melhor jogador de futebol da história porque acharam que era boa ideia", começou por referir.E acrescentou: "Outra questão que queria colocar é se alguém nesta brilhante equipa do Manchester United vai marcar tantos golos como Ronaldo marcou na última temporada? Quando ganharmos [Arsenal] o campeonato, e quando o United não ganhar o título por ter despachado o GOAT [melhor de todos os tempos], espero que Ten Hag se ajoelhe e me peça perdão, e que peça desculpa pelo desrespeito gritante que mostrou por Ronaldo", concluiu.Cristiano Ronaldo, recorde-se, deixou o Manchester United em novembro de 2022 para rumar ao Al Nassr.