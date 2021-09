Regresso de Cristiano Ronaldo ao Manchester United não deve passar... na televisão inglesa

A estreia de Cristiano Ronaldo no regresso ao Manchester United será, certamente, um dos eventos que estará na mira dos adeptos do futebol à volta do mundo, mas nem todos os países poderão ter acesso à sua transmissão. É que o encontro frente ao Newcastle, a disputar no próximo dia 11, vai realizar-se dentro de um horário que serve para incentivar a ida dos adeptos aos estádios, deixando a televisão inglesa... sem os direitos do jogo.





Cuba, Turquemenistão, Coreia do Norte e Afeganistão eram, até ao momento, os países onde a partida não iria ter transmissão. A Inglaterra junta-se a este grupo, uma vez que, segundo o artigo 48 do regulamento da UEFA, as federações de cada país podem escolher um intervalo de duas horas e meia aos fins de semana em que os jogos não poderão ser transmitidos em direto. E em Terras de Sua Majestade... esse horário está definido entre as 14H45 e as 17H15.Assim sendo, para os adeptos residentes em Inglaterra, a única maneira de assistir ao regresso de Cristiano Ronaldo aos red devils será adquirindo bilhetes para Old Trafford, sendo que estes... chegam aos três mil euros