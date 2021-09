Rio Ferdinand revela mensagem de Cristiano Ronaldo após o jogo com o Villarreal

Cristiano Ronaldo cumpriu na quarta-feira o 178.º jogo na Liga dos Campeões e ultrapassou Iker Casillas, tornando-se no jogador com mais encontros disputados na prova milionária. O internacional português voltou também a ser decisivo, ao marcar, no último minuto, o golo que deu ao Manchester United o triunfo (2-1) na receção ao Villarreal, em partida da 2.ª jornada do Grupo F.





Ronaldo realizou uma exibição discreta, mas Solsjkaer manteve-o em campo e o avançado de 36 anos acabou por fazer a diferença. Algo que o treinador norueguês dos red devils destacou após a partida. E o próprio CR7 reconheceu que não esteve ao seu melhor nível, como revelou o antigo internacional inglês Rio Ferdinand, no programa da BT Sport de análise a mais uma noite de Liga dos Campeões."Ele enviou-me uma mensagem de texto a dizer 'não joguei bem, mas sabia que ia marcar'", revelou Ferdinand, que partilhou balneário do Man. United com Cristiano Ronaldo na primeira passagem do português por Old Trafford. "Esta é a crença que ele tem e os outros jogadores estão a alimentar-se disso", acrescentou o antigo capitão dos red devils.