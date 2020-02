Ronaldo ajuda Juventus a amealhar mais 103 milhões de euros

Desde a chegada de Ronaldo à Juventus que a formação de Turim tem amealhado lucros. A venda de camisolas e artigos de merchandising atingiram números recordes, ganharam patrocinadores e outros renovaram e ampliaram os contratos, como é o caso da Allianz.





Juventus entra no top 10 dos clubes com camisolas mais vendidas



De acordo com o comunicado do clube italiano, a "Juventus Football Club S.p.A. chegou a acordo com a Allianz S.p.A. para o patrocínio, a partir deste ano, no equipamento de treino da equipa principal, os direitos de patrocínio do setor feminino, bem como o extensão de patrocínio do nome do estádio Allianz, por mais sete temporadas - de 1 de julho de 2023 a 30 de junho de 2030".A Juventus refere ainda que este novo acordo prevê uma "um valor total de 103,1 milhões de euros, além das disposições dos acordos já existentes".