Ronaldo não foi à gala da Bola de Ouro mas recebeu prémio de melhor jogador em Itália

Bola de Ouro: conheça a votação final



Bola de Ouro: conheça a votação final

Como havia sido noticiado durante o dia, Cristiano Ronaldo não marcou presença na gala da Bola de Ouro, onde acabou por ficar em terceiro lugar, atrás de Van Dijk e do vencedor Lionel Messi. O internacional português ficou em Itália e esteve, sim, na gala do futebol transalpino, onde recebeu o prémio de melhor jogador da temporada passada.CR chegou já com a cerimónia em andamento e, no palco, manifestou a sua felicidade pelo galardão. "Obrigado aos que votaram, estou muito feliz por ter vencido. Vou trabalhar para estar aqui novamente para o ano", disse o experiente avançado.Quem também esteve presente na Grande Gala da Serie A, em Milão, foi o agente Jorge Mendes, que comentou o facto de Cristiano Ronaldo não ter conquistado a Bola de Ouro. "Cristiano é o melhor jogador da história e vocês sabem isso", destacou o super empresário português, quando se aprestava a entrar no anfiteatro onde decorreu o evento.