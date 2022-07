Ronaldo recebe 'proposta'... improvável: «Há um ano fizemos um convite ao teu colega argentino»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Opera´rio Futebol Clube Lisboa (@operario_lisboa)

Numa altura em que Cristiano Ronaldo ainda tem o futuro em aberto , são vários os clubes que vão fazendo tudo - de uma maneira ou de outra - para convencer o internacional português a protagonizar uma transferência improvável e, desta vez, Operário e U. Leiria resolveram... tentar a sorte."Olá Cristiano! Há mais ou menos um ano, fizemos um convite ao teu colega argentino [Messi] que se encontrava numa situação semelhante à tua. Ele acabou por ir para França, mas agora damos-te a oportunidade de uma vida, a de partilhar balneário com o nosso Barata [defesa do Operário]. Sabemos que gostavas de jogar a Liga dos Campeões na próxima época, mas hipóteses destas não aparecem muitas vezes. Por isso... o que dizes?", escreveu o Operário no Instagram.Na mesma linha, a U. Leiria aproveitou para 'desafiar' o Sporting e deixar um convite a CR7, ao publicar uma imagem onde se vê um carro a ir na direção da cidade e a desviar-se do caminho... dos leões. "Será Ronaldo no Sporting ou Ronaldo na U. Leiria?", brincou o clube.