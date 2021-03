«Se é difícil a Juventus substituir Ronaldo em 2022, imagine-se antes...»

A permanência (ou não) de Cristiano Ronaldo na Juventus continua a ser tema quente em Itália. Se o Real Madrid parece estar à espera de uma oportunidade, verdade é que são muitas as vozes que reclamam a continuidade de do internacional português na vecchia signora. Como Gianluca Zambrotta.





"Ouvi muitas críticas exageradas contra o Ronaldo, e não me surpreende porque a Liga dos Campeões é a competição mais ambicionada, mas também aquela em que se é mais criticado. É compreensível, mas números são números. Estamos a falar de um monstro que já marcou 27 golos esta época e 97 em dois anos e meio na Juventus. É o melhor do mundo em conjunto com Messi. Como ele tem mais um ano de contrato com a Juventus, eu espero que fique e tente de novo a missão da Liga dos Campeões. Ronaldo já vai ser difícil de substituir em 2022, quanto mais se for antes", afirmou ao 'Tuttosport'.Questionado sobre qual seria o melhor caminho para a Juventus seguir, o antigo internacional italiano atirou: "A prioridade deve ser a recuperação de Dybala. Mas alguém como CR7 não se substitui. Ou gastam um saco de milhões e compram Mbappé ou Haaland. Caso contrário, um atacante não é suficiente, são necessários pelo menos dois fortes".