Sergio Ramos celebra 60 milhões de seguidores e Ronaldo brinca: «Falta-te outro zero...»

View this post on Instagram A post shared by Sergio Ramos (@sergioramos)

Sergio Ramos fez, esta quarta-feira, uma publicação no Instagram para celebrar os 60 milhões de seguidores alcançados naquela rede social, onde está a realizar um 'giveaway'. Cristiano Ronaldo não demorou a dar resposta ao antigo colega no Real Madrid: "Precisas de mais um zero para me alcançares", atirou, fazendo referência aos 600 milhões de seguidores que atingiu recentemente O internacional espanhol também não quis deixar o português sem resposta, recordando que é especialista em reviravoltas: "Não confies, Cristiano… [Sou] especialista em ‘remontadas’. Minuto 93 e essas coisas! Lembro-te que, para participares, tens de utilizar a hashtag!", brincou o central.Recorde-se que Cristiano Ronaldo foi a primeira pessoa a chegar aos 600 milhões de seguidores no Instagram.