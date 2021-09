'The Sun' garante Ronaldo no banco frente ao Newcastle: estreia a titular só na Champions

Cristiano Ronaldo pode estrear-se no sábado pelo Manchester United diante do Newcastle, em Old Trafford, mas o internacional português não será titular logo ao primeiro jogo neste seu regresso aos red devils.





A garantia é dada esta terça-feira pelo 'The Sun', que adianta que CR7 apenas irá figurar nas escolhas iniciais de Solskjaer na 1.ª jornada da fase de grupos da Champions, quando o United visitar os suíços do Young Boys, na próxima terça-feira. O avançado luso, de 36 anos, termina hoje o período de quarentena e amanhã já poderá treinar-se com os novos companheiros, embora o 'The Sun' escreva que esse cenário só irá acontecer na sexta-feira.O jornal britânico dá ainda o exemplo de Raphaël Varane para 'justificar' que a estreia de Ronaldo a titular só aconteça na Champions. Isto porque o defesa-central francês, contratado ao Real Madrid, começou por ser suplente (não utilizado) e apenas figurou nas escolhas iniciais de Solskjaer 15 dias após ter chegado aos red devilsAinda segundo o 'The Sun', Cristiano Ronaldo vai começar o jogo frente ao Newcastle no banco e, antes do apito inicial, estará no centro do relvado de Old Trafford para ser apresentado aos adeptos, num encontro que está a gerar enorme expectativa em todo o mundo mas que não deverá ter transmissão televisiva em Inglaterra