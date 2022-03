Tom Brady responde a Cristiano Ronaldo em português: «Muito obrigado meu amigo!»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Cristiano Ronaldo e Tom Brady estiveram este sábado à conversa em pleno relvado de Old Trafford , após a partida que opôs o Manchester United e o Tottenham, na qual o internacional português apontou um hat trick que deu a vitória à equipa da casa (3-2) Já este domingo, através do Instagram , o avançado tinha frisado "ser um privilégio partilhar pensamentos e ideias com outro GOAT [greatest of all time]", e agora Tom Brady respondeu à publicação do craque dos red devils a agradecer a simpatia."O prazer foi todo nosso! Três golos, uma vitória, e imensa simpatia para com os meus dois filhos! Muito obrigado meu amigo", escreveu o norte-americano.