Treino de Ronaldo na Choupana e "afirmações que valem zero": Rui Alves responde a Carlos Pereira

Cristiano Ronaldo treinou esta semana na Choupana e Rui Alves explicou assim a cedência das instalações do clube ao capitão da Seleção Nacional.





"Os preparadores do Cristiano Ronaldo entenderam que era melhor treinar no relvado do que correr na rua ou fazer exercícios em casa", adiantando que, nas conversas que teve com o avançado da Juventus, o sentiu com grande vontade em voltar a jogar."Nota-se que tem alguma ansiedade para que tudo isto normalize", revelou, ignorando as declarações de Carlos Pereira, presidente do Marítimo, sobre a presença de CR7 no estádio do Nacional: "Não comento afirmações que valem zero."