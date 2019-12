Vizinha indiscreta revela pormenores da vida de Ronaldo e da família do craque em Turim

Cristiano Ronaldo mora numa villa de 805 metros quadrados, dentro de uma vasta propriedade, o que lhe permite a máxima privacidade numa zona exclusiva de Turim onde também moram alguns dos seus companheiros da Juventus, além do presidente Andrea Agnelli. Mas uma das vizinhas do craque português contou ao 'Corriere della Sera' como é ter o jogador por perto e uma coisa é certa: nunca precisou de ligar para a polícia por causa do barulho."Há sempre muito silêncio, sem festas. Nunca vi passar muitos carros pela nossa estrada privada", contou Elizabeth Borel, filha de Felice 'Farfallino' Borel, campeão na Juventus nos anos 30 e 40, falecido em 1993. "Vejo-o passar ao volante do Rolls-Royce. Mas na garagem de casa também tem desportivos. Tem também uma bonita piscina coberta e um jardim pequeno muito bem cuidado, com flores coloridas."A vizinha do internacional português falou também dos familiares do avançado. "Vejo o Cristiano Júnior muitas vezes com o seu skate para cima e para baixo na estrada que conduz às nossas casas, sempre com guarda-costas atrás. O mesmo se passa com a Georgina, que também é seguida por uma ama que a ajuda com os carrinhos das crianças, um duplo para os gémeos e outro individual."Elizabeth Borel não considera que Cristianinho viva numa espécie de 'prisão dourada'. "Ele passa muito tempo fora de casa, entre a escola e os treinos na Juventus. Se quiser mais amigos tenho quatro netos que posso apresentar-lhe. Há mais vizinhos com netos que têm mais ou menos a idade dele."