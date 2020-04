Nacional e... Sporting? Este não é um tempo para gincanas

Na sequência do comunicado do Clube Desportivo Nacional, que me pedia uma resposta sobre a tomada de posição do Sporting ao regressar aos treinos, não entendo quais são as dúvidas do clube madeirense: a resposta é A.





De resto, aconselho a ler as declarações do seu próprio médico (João Pedro Mendonça, também presidente da ANEM), que toda a gente entendeu como uma posição não totalmente alinhada e, já agora, as declarações de Carlos Pereira, presidente do Marítimo ("querem ser mais espertos do que os outros") e oO sr. Rui Alves pode querer subir de divisão a qualquer preço, mas confesso-lhe que estou muito mais preocupado com a saúde pública. E a de todos os portugueses, e não apenas de alguns. O assunto é demasiado sério para se andar em gincanas. Este não é o tempo das gincanas habituais; é um tempo de absoluta e inegociável responsabilidade.