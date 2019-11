Como se sairia o Flamengo na Liga NOS? Eis a simulação do FM 2020

Depois da simulação feita por um portal brasileiro, que colocou o Flamengo na Premier League , eis que o site português 'FM Portugal' decidiu também ele criar a sua própria simulação utilizando a equipa de Jorge Jesus, agora para a colocar na Liga NOS. Será a formação carioca capaz de lutar pelo título ou acabaria por vacilar na batalha com Benfica, FC Porto ou Sporting? As respostas seguem abaixo (e podem ser confirmadas nas fotos acima)...Utilizando o plantel atual da equipa do Rio de Janeiro - e colocando-a no lugar do Gil Vicente - a simulação avançou a bom ritmo, com o Flamengo a chegar ao final da primeira volta no terceiro posto, com 41 pontos, apenas atrás de FC Porto e Benfica, com 43 e 42, respetivamente.A segunda volta acabou por ser menos proveitosa em termos pontuais, com apenas mais 33 conquistados e um título a fugir por entre as mãos após uma batalha titânica com os três grandes. Levou a melhor o Benfica, com 75 pontos, deixando o Flamengo em segundo, com 74, os mesmos que o FC Porto e mais 2 do que o Sporting. E tudo poderia ter sido bem diferente não tivesse a equipa de JJ nesta simulação tropeçado em casa do Santa Clara na 31.ª jornada. Caso tivesse ganho, conforme o favoritismo apontava, teria mesmo sido campeã.De notar, ainda relativamente ao campeonato, que o Fla se mostrou muito competente na luta com os grandes, perdendo apenas um dos seis duelos disputados (venceu três e empatou os outros dois), ao cair por 2-0 em casa do Benfica.No que às Taças diz respeito, o Fla foi eliminado nas 'meias' da Taça da Liga, aos pés do FC Porto, e na 5.ª eliminatória da Taça de Portugal, perante o Paços de Ferreira.