Jackson Martínez sobre a lesão: «Foram muitas lágrimas de impotência» A duas semanas do 35.º aniversário e um ano após pendurar as botas, o ex-avançado colombiano passa em revista tudo o que viveu. Das épocas de ouro no FC Porto à lesão que mudou tudo, nada fica por dizer





• Foto: Peter Spark/Movephoto