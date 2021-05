Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Jorge Gomes: «Vai ser uma final de muito ataque» O primeiro estrangeiro do Benfica ainda hoje sente orgulho por ter ficado na história do clube da Luz, mas não esquece os sete anos em Braga, cidade onde reside. Sobre o “jogo muito especial” de Coimbra, só lamenta não haver público no que se diz ser a festa do futebol





• Foto: José Gageiro / Movephoto