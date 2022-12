Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Mangala 'aprova' Otamendi no Benfica mas admite: «Sei que os adeptos do FC Porto não gostam» Defesa gaulês partilhou balneário com o argentino nos dragões, no Valencia e no Manchester City





Mangala e Otamendi durante um treino do FC Porto, em abril de 2012

• Foto: Arquivo