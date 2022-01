Agora sim é oficial: recorde da meia maratona está de volta a Lisboa

Agora sim, é oficial. Lisboa volta a ser a cidade detentora da melhor marca mundial na meia maratona, depois do registo de Jacob Kiplimo, uns impressionantes 57.31 minutos, conseguido em outubro do ano passado, ter sido homologado pela World Athletics. Foi a conclusão de processo habitual, que contemplou a remedição do percurso, mas também a confirmação de que os testes antidoping ao atleta em questão eram negativos. Por outro lado, também analisadas pela WA foram as sapatilhas, que também estavam dentro do regulamentado.É o regresso do recorde mundial da meia maratona à tradicional prova do nosso país, que já no passado tinha sido palco do máximo histórico nesta prova. O mais recente tinha durado 9 anos e esteve na posse de Zersenay Tadese, com os 58:23 conseguidos em 2010. Uma marca que apenas foi batida em 2019 por Geoffrey Kamworor (58.01), antes de Valência (primeiro, com Kibiwoot Kandie) e agora Lisboa assaltarem o trono. Note-se que o registo de Tadese passa a ser o 10.º melhor da história.Apesar de ser um processo habitual, para o qual as organizações estão já avisadas, note-se que no ano passado houve casos de (possíveis) recordes mundiais que não foram validados por não terem sido cumpridos todos os requisitos. O mais famoso foi o de Yalemzerf Yehualaw, que viu a World Athletics considerar nulo o seu tempo canhão em Larne, na Irlanda, pelo facto do percurso da meia maratona ter menos 54 metros . Na altura a etíope tinha corrido em 1:03:44 horas.1. Jacob Kiplimo, 57:31 em Lisboa 20212. Kibiwott Kandie, 57:32 em Valência 20203. Jacob Kiplimo, 57:37 em Valência 20204. Rhonex Kipruto, 57:49 em Valência 20205. Alexander Mutiso, 57:59 em Valência 20206. Geoffrey Kamworor, 58:01 em Copenhaga 20197. Abel Kipchumba, 58:07 em Valência 20218. Rhonex Kipruto, 58:09 em Valência 20219. Philemon Kiplimo, 58:11 em Valência 202010. Zersenay Tadese, 58:23 em Lisboa 2010