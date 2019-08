Anunciadas primeiras 'lebres' para ajudar Kipchoge a fazer história

Depois da confirmação da presença dos irmãos Ingebrigtsen (Henrik, Filip e Jakob), a organização do INEOS 1:59 Challenge anunciou na semana passada de forma oficial o primeiro lote de lebres para ajudarem Eliud Kipchoge na tarefa de bater a barreira das duas horas na maratona... numa lista que promete. É que, para lá dos tais irmãos noruegueses, estarão presentes em Viena outros cinco nomes de respeito, como Bernard Lagat (esteve presente no Breaking2, em 2017), Augustine Choge, Victor Chumo ou Jack Rayner.Ao que tudo indica, serão 30 os 'pacers' presentes no desafio que se realizará em outubro, sendo que os restantes 22 nomes devem ser anunciados nas próximas semanas.Augustine Choge (Quénia/32 anos)Victor Chumo (Quénia/32)Filip Ingebrigtsen (Noruega/26)Henrik Ingebrigtsen (Noruega/28)Jakob Ingebrigtsen (Noruega/18)Bernard Lagat (EUA/44)Jack Rayner (Austrália/23)Brett Robinson (Austrália/28)