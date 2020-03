Espanhol corre 61 quilómetros dentro de casa em homenagem aos "heróis que lutam contra o coronavírus"

Já aqui tínhamos trazido a história do atleta chinês que completou 50 quilómetros dentro de casa por causa da impossibilidade de sair à rua para correr e agora trazemos uma outra similar, mas neste caso vinda de Espanha e com uma razão muito especial na sua base. O autor da proeza foi o triatleta Javier Castroverde, que decidiu fintar a situação de quarentena e ao mesmo tempo homenagear aqueles que todos os dias lutam para salvar vidas neste momento de grave crise de saúde mundial.





Para isso decidiu desafiar-se a correr um total de 61 quilómetros (em alusão ao número de emergência utilizado no país vizinho) no interior da sua casa. "São 10 metros de espaço que tenho, mas isso não importa. O importante é que prestemos atenção às autoridades e fiquemos em casa. Se têm de fazer desporto, façam-no, como eu estou a fazer, mas em casa", escreveu na sua página de Instagram numa altura em que já levava 37 quilómetros cumpridos em cinco horas e 40 minutos.O desafio acabaria quatro horas e meia depois, com 61 quilómetros completos em 10:13 horas. O tempo ou o ritmo é o que menos importa em face da dimensão do feito e o propósito do mesmo. "O desafio 061 surge entre a necessidade de continuar a fazer desporto e poder agradecer a todas as equipas médicas pelo seu grande trabalho na crise que estamos a enfrentar", escreveu após completar a sua meta.