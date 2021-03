Hoka One One Mach 4 chega com a promessa de velocidade

Já conhecidas como umas das sapatilhas mais velozes da Hoka One One, as Mach chegam agora à sua quarta versão com a promessa de estarem ainda mais rápidas. Inspirada nos dois modelos com placa de fibra de carbono da marca - as Rocket X e as Carbon X2 - esta nova evolução chega ao mercado ainda mais leve (232 gramas no modelo masculino e 192g no feminino) e com muitas novidades a reportar.





Indicadas para treinos diários que requerem alguma velocidade - seja por gosto pessoal ou por exigência do próprio plano de treinos -, as Mach 4 combinam comodidade e reatividade no momento de contacto com o solo, mercê da combinação de espumas na meia-sola, que como os outros modelos rápidos da marca contam com a plataforma PROFLYTM.Na zona superior, as Mach 4 contam com uma malha estruturada que oferece conforto e transpirabilidade, isto para lá de contar com uma melhoria na zona do contorno do tendão de Aquiles, que já se tinha visto também noutros modelos da marca, como por exemplo o Carbon X2. Aliás, a própria forma da zona do calcanhar é inspirada nesse mesmo modelo, o que parece marcar definitivamente um ponto de viragem na ótica da ligação ao triatlo.Disponíveis por 140 euros, estas sapatilhas contam com um drop de 5mm tanto no modelo masculino como no feminino, ainda que haja diferenças nas alturas de cada um: o feminino tem 27/22, ao passo que o masculino é ligeiramente mais alto - 29/24.