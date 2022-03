Huawei Watch GT Runner: o 'apelido' não está lá por acaso

Nos últimos anos tem sido recorrente a aposta de marcas como Samsung, Apple ou Huawei no lançamento de wearables, mas o problema de todos eles eram praticamente sempre o mesmo. Eram relógios interessantes para o uso de quem encara a corrida e o desporto em geral apenas como um meio de escape da rotina, mas não eram tão interessantes quando o propósito do utilizador visava performance e melhoria do rendimento. E não há nada de errado nessa situação, porque um wearable não é um relógio desportivo, por mais funções desportivas que tenha. Mas para quem está habituado a ver certas funcionalidades no relógio como nós, a verdade é que sentíamos sempre isso como algo a melhorar.Até que nos chegou às mãos o Huawei Watch GT Runner. Não é um relógio perfeito, não chega à capacidade de outros mais voltados para o desporto, mas marca mesmo um ponto de viragem na ligação entre o lifestyle e desporto. O nome 'Runner' não está lá por acaso. Já tínhamos ficado agradados com o Watch GT 3 e o salto dado neste GT Runner é evidente. E mostra que a Huawei quer mesmo apostar forte neste mercado, captando não só o atleta recreativo, como o atleta mais focado em performance. Por alguma razão uma das caras de promoção deste modelo é Mo Farah, provavelmente o atleta britânico mais bem sucedido da história. Sim, bem sabemos que nisto da publicidade nem tudo é tão linear assim, mas saber que um atleta como o antigo recordista europeu da meia maratona usa um determinado relógio é logo um sinal de que algo está bem feito. E é este o caso do GT Runner, um relógio que se destaca a uma primeira vista em três aspetos: é(38,5 gramas) é(pelo menos no nosso entendimento) e tem um(tem um ecrã de 1,43 polegadas AMOLED 466 x 466 HD)Conta com umque, ao contrário do que observamos nos anteriores modelos - e até noutros de marcas concorrentes -, se apresentou com uma fiabilidade e consistência surpreendentes. A, que tantas vezes é o calcanhar de Aquiles neste tipo de relógios, apresenta uma autonomia bastante interessante, que nos permite treinar de forma intensiva durante praticamente uma semana completa sem nos preocuparmos em recarregá-lo. A Huawei anuncia-o como tendo uma autonomia para 7 dias em uso intensivo e a conta anda mesmo por aí...Mas o maior avanço neste Watch Runner GT é mesmo o, muito ao jeito do que vemos em relógios da Garmin ou COROS. Utilizando um algoritmo próprio, baseado nos ritmos de corrida, no ritmo cardíaco, outros outros parâmetros, o relógio calcula a nossa necessidade de repouso, a eficácia do treino e até nos dá previsões de tempos aproximados para determinadas distâncias. Aqui nada de novo em comparação com outras marcas. Mas o que nos surpreendeu foi mesmo a forma quase perfeita como nos previu o tempo de maratona. Começámos a utilizá-lo duas semanas antes da prova alvo e, com base nos treinos que fomos fazendo, o relógio apontou-nos um tempo uns segundos abaixo das 3 horas. Fomos a Sevilha correr a maratona e andámos bem lá perto. A 56 segundos, para sermos mais exatos.Para lá deste programa de análise de forma, o Huawei Watch GT Runner possui também um, que nos cria um plano de treino personalizado baseado em vários parâmetros. Podemos também efetuar um teste de limiar, para ajudar a definir zonas de treino. Depois, criado o plano, o relógio apresenta-nos o que temos no programa para determinado dia. Nunca será como um treinador pessoal, com uma atenção maior ao detalhe, mas não deixa de ser efetivamente uma ferramenta bastante interessante, que é baseada nas métricas que o relógio vai captando a cada treino.Outra funcionalidade que nos agradou foi a capacidade de carregar percursos para o relógio e segui-los. Lá está, não é nada de novo em comparação com outros relógios desportivos, mas a forma simples como os podemos utilizar e até a qualidade e fiabilidade dos mesmos são mais um ponto a favor. Falando em percursos, tem a capacidade de suportar os 5 sistemas de navegação mais importantes (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou e QZSS), o que garante desde logo uma fiabilidade de deteção de sinal (antes e durante) acima da média.Tal como os relógios anteriores - e nisto está a par dos demais de outras marcas -, conta com capacidade para reprodução de música (conta com um armazenamento de 4GB), de responder e atender chamadas no próprio relógio, possui também contador de passos e outras métricas. Munido do sistema operativo 'HarmonyOS 2.1', o Watch Runner GT permite a instalação de várias aplicações, o que no nosso caso é algo que não é tão necessário assim, mas bem sabemos que há quem goste de ter o relógio bem 'artilhado'.Chegamos até aqui apenas focando a nossa atenção nas funcionalidades voltadas para a corrida, mas a verdade é que este Watch GT Runner também pode ser utilizado noutras modalidades, como ciclismo, natação (tem resistência à água 5 ATM), esqui, snowboard, elíptica, treino de força ou remo. Outra adição importante é a presença do triatlo, que nos permite gravar uma atividade desta modalidade em conjunto, sem necessidade de alterar para cada um dos segmentos. Basta iniciar a atividade e quando for necessário fazer a transição basta-nos premir o botão lateral e seguimos para o segmento seguinte.Já à venda no nosso país, o Huawei Watch GT Runner tem um preço de venda recomendado de 319,99 euros e pode ser encontrado tanto nas lojas físicas das principais cadeias de venda nacionais como no site oficial da marca. O preço representa um aumento considerável em relação aos seus antecessores, mas a verdade é que as inovações apresentadas assim o justificam. E olhando ao mercado, colocando também na 'luta' os smartwatch da Garmin, nomeadamente o Venu2, a Huawei apresenta aqui uma máquina com atributos para entrar no pódio dos melhores no que a equilíbrio entre o relógio inteligente e o relógio desportivo diz respeito.