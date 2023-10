Inscrições para a Maratona do Rio de 2024 abrem na quinta-feira

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Maratona do Rio (@maratonadoriooficial)

Abre esta quinta-feira (dia 5) o período de inscrições para a edição de 2024 da Maratona do Rio , uma prova que no próximo ano se correrá entre 30 de maio a 2 de junho. Inicialmente, a organização irá colocar um total de 5.000 vagas disponíveis entre as provas de 10 quilómetros, meia maratona, maratona e, também, o Desafio Cidade Maravilhosa (que junta os 21k e os 42k).Relativamente a valores, a prova de 10 quilómetros custará 129 reais (24 euros ao câmbio atual), meia maratona e maratona 220 reais (41 euros) e o Desafio ascende aos 440 reais (82€). Relativamente aos 5 quilómetros, a organização anuncia que as inscrições apenas abrem posteriormente e a data da prova ainda estará por definir.A Maratona do Rio, refira-se, é considera o maior festival de corrida da América do Sul, juntando todos os anos cerca de 40 mil corredores ao longo do fim de semana. Em 2024, como habitual, irá correr-se no fim de semana posterior ao feriado do Corpo de Deus, o que facilita bastante a viagem dos estrangeiros (portugueses, no caso) para a Cidade Maravilhosa. Se ficou curioso, aqui deixamos o nosso relato da prova deste ano