Miúdo dinamarquês de 14 anos voa nos 10 000 metros: 30:50 minutos

A semana parece estar a ser de registos absolutamente estratosféricos para os mais novos. Depois do incrível registo do italiana Sara Meloni, que aos sete anos correu 10 quilómetros (em estrada) em 44 minutos , agora da Dinamarca chega-nos um registo ainda mais surpreendente, com o miúdo Axel Vang Christensen, de apenas 14 anos, a correr a mesma distância em pista nuns impressionantes 30:50 minutos!O feito foi alcançado no último domingo, em Copenhaga, numa prova na qual Christensen entrava em ação com o objetivo claro de fixar o novo recorde da distância na sua categoria Sub-14, que perdurava desde 1975 na posse do sueco Hans Segerfeldt (32:04). Dito e feito... 43 anos depois, o miúdo dinamarquês não só bateu o recorde, como lhe deu uma autêntica tareia, retirando-lhe 1:14 minutos. Para mais, conseguiu também um novo máximo da categoria acima, os Sub-15 (fixado em 1970 por Laurie Reilly, em 31:19 minutos)...Resta apenas saber se estaremos perante um futuro campeão europeu, olímpico e até mundial ou se este desenvolvimento precoce acabará por não dar resultados no futuro próximo. Uma coisa parece certa: Christensen parece claramente destinado ao topo. Resta saber se conseguirá confirmar esse talento...