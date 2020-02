Nike anuncia especificações das Alphafly NEXT% e o preço é surpreendente

Acabou a espera. No mesmo dia em que será pela primeira vez utilizado de forma oficial, nos trials olímpicos norte-americanos da maratona - uma prova na qual será disponibilizado de forma gratuita a todos os corredores -, a Nike colocou finalmente à venda (para utilizadores registados) o seu modelo estrela, o badalado Alphafly NEXT%, e revelou pela primeira vez as especificações técnicas das sapatilhas do momento.





E aquilo que chama logo à atenção nem são os dados da sapatilha, mas sim o preço: 275 dólares (para o mercado europeu o preço deverá ser de 275 euros). Um valor elevado, é certo, mas que surpreende essencialmente por ser o mesmo que havia sido colocado no seu antecessor, o ZoomX Vaporfly Next%, que também vinha sendo vendido pelo mesmo preço.Depois, quanto aos dados mais técnicos, há também um dado que chama à atenção e que confirma que este modelo está efetivamente de acordo com as regras da World Athletics. À justa, mas está... São os 39mm de altura da meia-sola no calcanhar, apenas um milímetro abaixo dos 40mm definidos como limite pelo organismo que rege o atletismo mundial. Quanto ao drop, o Alphafly NEXT% tem uma diferença entre a parte frontal e traseira de 4mm.Por fim, de notar que estas sapatilhas são 20 gramas mais pesadas do que as Vaporfly Next%, já que pesam 210 gramas no tamanho 42 masculino. Um peso algo inesperado, especialmente porque acaba por ser o mais pesado dos três de performance lançados nos últimos anos.