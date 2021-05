Salomon apresenta Sense Ride 4 renovadas

Com as provas a regressarem a pouco e pouco ao panorama nacional, a Salomon começa também a renovar a sua oferta, tendo lançado recentemente a quarta versão das Sense Ride, umas sapatilhas de trail clássicas, que se apresentam nesta atualização ágeis e confortáveis como as suas antecessoras. Apontadas pela marca francesa como "perfeitas para corredores que procuram um calçado que pode fazer tudo numa variedade de terrenos", estas Sense Ride 4 foram as armas utilizadas por Armando Teixeira no recente desafio 'VERTICAL Sense Ride 4 Challenge'.





E nada melhor do que o próprio atleta, depois de 24 horas seguidas a utilizá-las, para as apresentar. "As Sense Ride 4 foram levadas ao limite da sua conceção. A qualidade dos materiais e as respetivas proteções, diminui e muito o desgaste, mas ao mesmo tempo uma ótima proteção ao pé. No quilómetro vertical, sendo um terreno muito técnico e com grande desnível positivo e negativo, em ambas as situações deram ótima resposta, como em curtos momentos onde era possível manter corrida contínua, percebemos que é uma sapatilha que estimula a corrida e o respetivo gesto técnico: frequência e amplitude das passadas. É uma sapatilha que demonstrou ser uma ajuda importante na economia da corrida, por consequência do esforço", explicou o veterano atleta português.Nesta edição, as Sense Ride 4 surgem com um novo design da gola do calcanhar, de forma a incluir um pouco mais de enchimento, melhorando assim a fixação do calcanhar. Há ainda a destacar a introdução da tecnologia de amortecimento Optivibe - já vista nos modelos de estrada -, que ajuda a tornar a sapatilha mais confortável e reativa, isto para lá da borracha Contagrip na sola, que dá à Sense Ride 4 uma pisada segura em qualquer terreno. Por fim, falar do Profeel Film, uma fina superfície que protege os pés de objetos pontiagudos.Este modelo, refira-se, será testado pornas próximas semanas, antes de partilharmos a nossa opinião.