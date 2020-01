Será esta a resposta (definitiva) da Adidas às Vaporfly da Nike?

Os rumores mais recentes apontam para uma nova regulamentação da World Athletics que visará a proibição de sapatilhas com uma grossura de meia-sola 'exagerada', mas a Adidas parece estar a tentar precaver-se para todos os cenários e no último fim de semana apresentou na Meia Maratona de Houston um novo modelo que deverá ser a resposta aos conceituados e bem sucedidos (e polémicos) Nike Vaporfly 4% e Next%.





O modelo em causa ainda não tem nome nem sequer apresenta um símbolo vísivel da Adidas, mas destaca-se dos demais pela sua 'generosa' meia-sola, similar ou até mais grossa do que a apresentada nos modelos da Nike. E se dúvidas houvesse quanto à marca das sapatilhas, todos os atletas que as usaram são patrocinados pela marca alemã e na zona da sola é bem clara a presença do símbolo da Continental, marca de pneus que colabora há vários anos com a Adidas.Quanto aos resultados, bem... pouco mudou. Os três atletas do pódio da Meia Maratona de Houston utilizavam todos modelos da Nike, com os primeiros Adidas a utilizar este protótipo a serem Philemon Kiplimo (59:28) e Abel Kipchumba (59:35). Ainda assim, há a notar o facto de o primeiro ter melhorado o seu tempo à 'meia' em meio minuto (o segundo ficou a 6 segundos do seu recorde).No meio de todas as inovações que vão sendo apresentadas, continua também a haver atletas da Adidas que escolhem 'kitar' as suas sapatilhas (tal como fizeram Lemawork Ketema ou Herpassa Negasa ). Como o caso da etíope Sifan Melaku Demise, vencedora da recente Meia Maratona de Bangsaen, na Tailândia, levando nos pés um modelo com 'upper' da Adidas e meia-sola... da Nike. As imagens são claras e mostram uma zona do calcanhar igual à das Next%, o que denuncia claramente o trabalho feito para camuflar o 'truque'. Uma artimanha que a ajudou a triunfar na prova tailandesa com 1:12:33 horas.De notar que este modelo que Demise decidiu 'kitar' ainda nem sequer foi lançado no mercado, sendo por agora apenas utilizado por atletas profissionais e patrocinados pela marca (Mary Keitany utilizou-o na Maratona de Nova Iorque, por exemplo).