Semana #1: Um arranque a todo o gás

E está concluída a primeira semana de preparação para a Maratona de Nova Iorque. Já só faltam 15! (Há que ver sempre a situação pelo lado positivo, não é...?)Bem, foi uma semana intensa, bem dura, mas que me fez voltar a entender que isto de preparar uma maratona é efetivamente uma enorme jornada de dedicação, de crença e de (algum) sofrimento. E quanto mais cedo me voltar a lembrar disso, melhor!Na verdade, esta primeira semana foi tudo menos recomendada para quem quer preparar-se da melhor forma. Especialmente porque a nível de descanso e sono andei totalmente ao lado do que deveria ter feito. Com uma longa viagem do Brasil em cima e uma semana de trabalho a obrigar-me a sair sempre madrugada dentro, acabei por fazer praticamente todos os treinos com menos de cinco horas de sono, algo que naturalmente se fez sentir no corpo.Consegui cumprir os sete treinos que tinha no plano, entre progressivos (dois), séries (um), longos (um) e calmos (três) - podem ver os dados nos links abaixo -, mas praticamente todos sentindo efetivamente o peso da falta do descanso que acima falei. É que, parecendo que não, dormir e descansar bem faz muita diferença no rendimento que podemos ter, pois afinal de contas o nosso corpo não é uma máquina, ainda que por vezes achemos que sim.É esse, aliás, um dos segredos dos atletas africanos, os mestres das longas distâncias, pois são bem capazes de dormir/descansar mais de dez horas diárias nas suas preparações. Algo que nós, atletas amadores que têm trabalhos 'normais', provavelmente nunca conseguiremos fazer. Por isso, é descansar o máximo possível, tentando que encaixar tudo da melhor forma na nossa vida. Não é fácil, mas no final da jornada valerá bem a pena. Acreditem...Bem, está feito o balanço desta minha primeira semana de preparação para Nova Iorque, que curiosamente foi a mais carregada de sempre desde que comecei a correr (ver dados abaixo). Foi um bom ponto de partida para o que aí vem. Venha a próxima!» 108 km» 9:06 horas» 5'02 de ritmo médio» 7 treinos de corrida» 1 treino de ginásio 15/07 : Progressivo 16/07 : Calmo 17/07 : Séries longas 18/07 : Progressivo 19/07 : Calmo 20/07 : Longo progressivo 21/07 : CalmoEste será, muito provavelmente, um dos maiores erros que vejo por parte de quem está a tentar preparar uma prova. Treinar ao sabor do vento, pelo que apetece no dia X, exagerar nas cargas... São erros que eu próprio já cometi, mas que com o passar do tempo percebi que apenas prejudicavam a minha vontade de atingir determinados objetivos.Para os conseguir, temos de seguir um plano estruturado de forma correta, com treinos específicos, sejam eles de velocidade ou longos, e também com treinos que são simplesmente para cumprir quilómetros e recuperar (nem todos os treinos são para dar tudo!).Há vários locais onde podemos encontrar planos de treino: desde sites ou livros da matéria que os publicam como base a seguir e até mesmo aplicações que nos desenham programas de preparação (Garmin Connect, Nike Run Plus, etc.). Ainda assim, o que recomendo mesmo é encontrar um treinador, que nos possa construir um plano elaborado à medida das nossas especificidades e objetivos.No nosso país a escolha ainda é curta para o pelotão amador, mas já há vários grupos de treino que o fazem, tanto de forma presencial como online, como são por exemplo o Training The Online Distance, Running Force, RB Running, GFD Running, entre outros. Há também vários grupos de treino que têm treinadores integrados e que ajudam muitos corredores a atingir os seus objetivos. Por vezes basta procurar um bocadinho para encontrarmos quem nos possa ajudar da melhor forma...