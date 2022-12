Ana Luísa Ramos faz história na São Silvestre El Corte Inglés: «Que 2023 comece como acabou 2022!»

Ana Luísa Ramos fez, este sábado, história na edição inaugural da São Silvestre El Corte Inglés. A atleta foi a primeira colocada da classificação geral feminina nos 10 quilómetros , ao cruzar a meta em 39.05 minutos, e assumiu que "não estava à espera de subir ao pódio"."Faço triatlo e, portanto, acabamos por fazer estas provas para preparar a época. É preciso muito treino e dedicação. A preparação para uma corrida destas é algo que se faz todos os dias. Vencer é ótimo e não vejo melhor maneira de acabar o ano do que a vencer uma prova no coração de Lisboa. Estou muito satisfeita. Que 2023 comece tão bem como acabou 2022!", confessou aapós os 10 quilómetros.Depois de uma prova irrepreensível, Ana Luísa Ramos deixou uma mensagem de incentivo a todos os atletas que estiveram presentes, assim como àqueles que se querem tornar profissionais. "Tentem todos os dias. O desporto é estarmos bem num dia e no seguinte não. É preciso dar tempo ao tempo e insistir. Os resultados acabam por chegar, seja para fazer recordes pessoais ou não".E no que diz respeito à escolha entre uma viagem a Londres ou a Berlim, Ana garante já ter uma ideia acerca da decisão. "Não estava à espera de fazer pódio, portanto ainda vou ter de refletir. Mas já fui a Londres, por isso talvez escolha Berlim", concluiu a atleta de 27 anos.