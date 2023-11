Armando Aldegalega: «As São Silvestre têm grande significado para a minha geração»

Armando Aldegalega é uma lenda viva do atletismo português e volta a correr na São Silvestre El Corte Inglés , prova que se realiza dia 17 de dezembro e cujas inscrições já estão abertas O atleta, que representou Portugal em duas edições dos Jogos Olímpicos (Tóquio'1964 e Munique'1972), acredita que o evento será ainda melhor do que no ano passado. "O percurso é muito bonito e vai ser muito agradável correr. Tenho a certeza de que será mais um dia magnífico", assume o setubalense, que no dia 23 deste mês completa 86 anos de idade e será, certamente, um dos mais velhos em ação na São Silvestre El Corte Inglé, iniciativa que volta a ser apoiada porA correr com as cores do Sporting "há 68 anos", Armando Aldegalega conta-nos alguns dos 'segredos' para a longevidade e vitalidade que ainda apresenta na corrida, mesmo que seja… ao seu ritmo. "Tenho tido sempre uma preparação específica. Antes como atleta de alta competição, agora mantendo a forma com treino adequado à minha idade. Graças a Deus vou tendo saúde e por isso posso juntar o útil ao agradável, apresentar-me bem mediante a minha idade", diz, deixando um conselho a todos os outros amantes e praticantes da corrida: "O importante é cada um apresentar-se na melhor forma e condição possível.""As São Silvestre são corridas muito antigas, que têm um significado muito grande para os atletas da minha geração. O Carlos Lopes e o Manuel Faria ganharam duas vezes a São Silvestre do Brasil por exemplo", explica o 'senhor Armando', que em outubro apresentou a sua autobiografia.A fechar, deixa o apelo a quem já confirmou a sua presença na São Silvestre El Corte Inglés, mas também àqueles que ainda estejam na dúvida: "Desde os 8 aos 80, vamos estar lá, com grande alegria e ânimo, com juventude misturada à idade. Tenho a certeza de que vai ser muito bonito."