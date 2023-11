Da bicicleta para a corrida: Hernâni Brôco estreia-se na São Silvestre El Corte Inglés e traz dois ciclistas

Durante 12 épocas (2004 a 2016) habituámo-nos a vê-lo pedalar pelas estradas nacionais - e até no estrangeiro - e atualmente transmite toda a experiência e conhecimento que tem do ciclismo aos mais novos. Hernâni Broco, 42 anos, é diretor desportivo da equipa Credibom/LA Alumínios/Marcos Car mas desde 2020 começou a ganhar outro 'bichinho' além das bicicletas, o da corrida.







Hernâni Broco corre desde 2020

Já com algumas experiências 'nas pernas', o antigo ciclista vai estrear-se na São Silvestre El Corte Inglés, cuja 2.ª edição está marcada para dia 17 de dezembro às 19 horas - as inscrições continuam abertas e já este sábado realiza-se o 2.º de três treinos preparatórios para a prova. Apareça!"Corro há três anos. Na altura do Covid, comecei a correr e tem sido uma forma de manter-me ativo. Exige menos tempo do que a bicicleta, pois numa hora faz-se um bom treino na corrida", explica Hernâni Broco, que vai à São Silvestre El Corte Inglés "por uma energia melhor!" e para superar "um desafio". Além de nos ter revelado que estará acompanhado por dois dos atuais ciclistas da equipa, os portugueses Diogo Lopes e Marvin Scheulen, antevê um grande ambiente em todo o evento.

"Nunca fiz nenhuma prova tão curta. Tenho feito provas longas. Sempre quis experimentar uma São Silvestre, pelo ambiente, pelo espírito, é uma prova que simboliza o final de ano e dá para conviver com as pessoas. É sempre uma prova bastante mediática, com muita gente a correr e muito público. Era um desafio que já tinha em mente e agora é desfrutar de um evento que é único", conta, destacando ainda a zona da prova e o horário: "Correr, muitas vezes, é pelo local. Ser em Lisboa, e corrida à noite, são caraterísticas que sobressaem. Acho que as São Silvestre valorizam-se se forem à noite."

A São Silvestre El Corte Inglés será, assim, mais uma prova para o 'mapa' de Hernâni Broco, que aos poucos vai sendo composto. E não apenas pela vertente desportiva... "Já fiz duas maratonas e uma meia nos últimos dois anos. Muitas vezes a questão é a época desportiva. Faço a Maratona dos Descobrimentos, no ano passado fiz a ‘Meia’ de Torres Vedras e este ano foi a de Lisboa. Agora vou acrescentar a São Silvestre. Agora começo a conhecer mais pessoas e a criar novas amizades também", assume.



Na hora de desafiar outros à presença na São Silvestre El Corte Inglés, o duplo 2.º classificado na Volta a Portugal em 2010 e 2011 - nesta última edição venceu uma etapa, na mítica Senhora da Graça - garante que a prova é bem acessível: "Basta treinar e ter alguma condição física, que facilmente consegue-se concluir. Não tem a exigência da Maratona ou da Meia em condição física, mas qualquer um que meta na cabeça que consegue treinar, fará os 10 quilómetros. Depois, além da prova, é uma festa."