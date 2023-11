Obikwelu e a São Silvestre El Corte Inglés: «Tem tudo para ser um momento muito especial nas nossas vidas»

Foi embaixador da São Silvestre El Corte Inglés no ano passado e, em dezembro, vai estar connosco uma vez mais para aquele que reconhece ser um "evento espetacular". Em conversa com, Francis Obikwelu recorda a "alegria muito grande" que viveu no último dia de 2022 quando marcou presença no Parque Eduardo VII, à data palco da prova que este ano arranca e termina na Praça do Duque de Saldanha, a 17 de dezembro (19 horas)."Estar neste tipo de eventos é sempre espetacular. Passou um ano, foi uma alegria muito grande e é algo que ainda está fresco na minha memória. Estava muita gente, muitas crianças, jovens, avós, várias famílias. Acho que é uma prova que merece mais apoio, mais gente. Aquele dia foi espetacular. Foi a primeira vez que fui padrinho da São Silvestre El Corte Inglés e foi um momento muito especial para mim. Convidarem-me para estes eventos, para estar ao lado das pessoas, é algo que nunca vou esquecer", começou por assegurar o medalhado olímpico português, antes de alertar para os benefícios da prática da atividade física."Portugal ainda é um país com um índice baixo no que diz respeito à prática de desporto, de atividade física. Ainda estamos a tentar mudar. Acho que a pandemia mexeu com muita gente, até com muitos jovens. Muitos não se preocupam com a atividade física, em treinar ou caminhar. E isso são só pequenos exemplos. Às vezes olho para as pessoas na rua, nos centros comerciais... A atividade física é fundamental para a nossa vida, caso contrário podem aparecer problemas de saúde", lamentou.Apesar de assumir que já não tem pernas para os 10 quilómetros, à imagem do que já tinha dito no ano passado, Obikwelu deixou algumas dicas a quem vai participar na São Silvestre El Corte Inglés. "Eu nunca fui de maratonas, mas é preciso treinar todos os dias e ser consistente. Há pessoas que querem melhorar os recordes, mas para quem não corre de forma mais competitiva, não pensem nisso. Não metam isso na cabeça, tentem desfrutar", referiu, acrescentando: "No final das contas, acaba por ser um dia em família. Há quem leve os netos, os filhos. Profissionais ou não-profissionais, é preciso desfrutar. Tem tudo para ser um momento muito especial nas nossas vidas".E como podemos motivar aqueles que, até hoje, ainda não decidiram se devem ou não sair do sofá? "Há uns que têm preguiça, outros que não querem ir sozinhos. Chamem um amigo ou um familiar e comecem a caminhar! Às vezes a caminhar, a passear, nem que seja 15 ou 20 minutos. Sem telemóvel. Peguem no cão, vão a algum sítio. Façam com que isso passe a ser um hábito pelo menos uma ou duas vezes por semana. Saiam de casa, não fiquem só no sofá em frente à televisão. É fundamental, as pessoas precisam de se juntar com amigos e de dar um nome qualquer a essas iniciativas, nem que seja só uma simples 'caminhada de amigos'. Levem as crianças e passeiem um bocado", rematou.As inscrições para a São Silvestre El Corte Inglés continuam abertas e podem ser feitas no site da prova . Junte-se a nós naquela que promete ser a corrida do ano!