Presidente da Bielorrússia tem mais um insólito 'remédio' para o coronavírus

Depois de ter considerado que vodka e sauna podem ser bons remédios para "matar" o coronavírus, o presidente da Bielorrússia voltou a surgir mais uma inusitada receita.





Num país onde ainda se joga futebol e as competições desportivas não foram suspensas, Alexander Lukashenko - no cargo desde 1994 - continua a minimizar a pandemia. "Não há vírus aqui. Isto [o país] é um frigorífico", disse o presidente à margem de um torneio de hóquei, em Minsk, no qual participou para dar o exemplo."O desporto, principalmente os desportos de gelo, são o melhor remédio para o vírus", adiantou o governante, de 75 anos.Na Bielorrússia há 88 casos positivos de Covid-19, mas todas os setores de atividade do país continuam a funcionar normalmente.Na capital do 'frigorífico', como fazia questão de lembrar o jornal italiano 'Gazzetta dello Sport', estavam hoje 14 graus. Mais três do que em Bergamo, a cidade italiana mais fustigada pela pandemia...