Buscas no FC Porto, Benfica e Sporting: megaoperação do fisco visa milhões em transferências

A Autoridade Tributária acompanhada pela GNR está a fazer buscas em vários locais a norte do País, no âmbito de um esquema de fraude envolvendo transferências de jogadores de futebol.Há buscas Estádio do Dragão, na SAD do FC Porto, bem como na casa de Alexandre Pinto da Costa, agente de futebol e filho do presidente do FC Porto.já confirmou entretanto que há igualmente buscas na Luz e em Alvalade, e também em casa de vários jogadores.Poderá ainda haver buscas, está manhã, em clubes no sul do país. Estão em causa milhões de euros.