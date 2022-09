Governo promete agir contra o comportamento dos adeptos sobre pai com filha ao colo no Estoril-FC Porto

Esta criança e o pai foram vítimas de intolerância inaceitável por parte de um grupo de adeptos da equipa adversária.

Este tipo de incidentes não podem ter lugar nos nossos estádios. Como também não podemos aceitar as tentativas de normalização da intolerância no desporto. https://t.co/eF8sKDJod6 — João Paulo Correia (@jpcorreia_sejd) September 18, 2022

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto condenou este domingo o comportamento dos adeptos que, nas bancadas do Estoril-FC Porto, insultaram e cuspiram um pai com uma menina ao colo . Numa publicação na sua conta de Twitter, João Paulo Correia sublinhou mesmo que a "Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto agirá contra o comportamento dos adeptos em causa"."Esta criança e o pai foram vítimas de intolerância inaceitável por parte de um grupo de adeptos da equipa adversária. Este tipo de incidentes não podem ter lugar nos nossos estádios. Como também não podemos aceitar as tentativas de normalização da intolerância no desporto. A Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto agirá contra o comportamento dos adeptos em causa. Continuaremos a lutar implacavelmente", escreveu.Recorde-se que também o FC Porto Pedro Proença , presidente da Liga, haviam repudiado o sucedido.