Benfica-Sporting, em direto

há 1 horas 12:15

Benfica abre Piso 3 do Estádio da Luz

Devido à enorme afluência prevista para o dérbi, o Benfica abriu também o Piso 3 do Estádio da Luz para o jogo desta tarde. "Num dia em que a Fan Zone estará aberta, o Sport Lisboa e Benfica convida os benfiquistas a chegarem com antecedência ao local. Para entrar no recinto, que terá mais portas abertas, é obrigatório o levantamento de bilhete, mesmo os ingressos gratuitos para Sócios com e sem Red Pass. Os bilhetes estão disponíveis nos locais habituais, na Loja, nas Casas Benfica e no Site Oficial", alertam os encarnados no site oficial.