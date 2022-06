Sporting anuncia sete saídas no futebol feminino

O Sporting anunciou esta quinta-feira, em comunicado no site oficial, sete saídas no futebol feminino: Fátima Pinto, Joana Marchão, Andreia Jacinto, Neuza Besugo, Marta Ferreira, Doris Bacic e Mariana Larroquette."A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD informa que terminou a ligação profissional que mantinha com as jogadoras da equipa principal feminina de futebol Fátima Pinto, Joana Marchão, Andreia Jacinto, Neuza Besugo, Marta Ferreira, Doris Bacic e Mariana Larroquette"."A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD agradece (...) pelo contributo prestado e deseja às jogadoras as maiores felicidades pessoais e profissionais".Recorde-se que Andreia Jacinto, uma das atletas que está de saída da equipa leonina, foi esta quarta-feira oficializada como reforço da Real Sociedad . O Sporting conquistou, no passado dia 28 de maio, a Taça de Portugal em futebol feminino, ao bater o Famalicão no Jamor (2-1)