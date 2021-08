Benfica B goleia Nacional no Seixal

O Benfica B goleou esta segunda-feira o Nacional, por 5-0, na 1.ª jornada da 2.ª Liga.





No Benfica Campus, com Rui Costa a assistir na bancada , a equipa B das águias entrou forte e inaugurou o marcador aos 13 minutos por Ilija Vukotic. Henrique Araújo ampliou a vantagem aos 19' e João Ferreira, em cima do intervalo (45'+3), fez o 3-0. A abrir a segunda parte Umaro Embaló (47') anotou o quarto golo e já nos descontos Duk, de penálti, fechou as contas da goleada.Recorde-se que a partida estava inicialmente marcada para domingo, mas teve de ser adiada para hoje porque o voo dos madeirenses, no sábado, foi cancelado devido ao mau tempo.