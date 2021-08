Rui Costa de olho nas promessas do Seixal

Rui Costa, presidente dos encarnados, está esta segunda-feira no Benfica Campus a assistir ao Benfica B-Nacional , num jogo já com público nas bancadas. Helena Pires, diretora executiva de competições da Liga Portugal, que antes do encontro entregou o galardão de 'Melhor Relvado do Ano da Liga Portugal SABSEG' referente à época 2020/21 ao Benfica Campus, esteve também a assistir ao encontro [Fotos Ru Minderico]