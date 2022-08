Farense responde a acusações de racismo no jogo com o Wolves e garante investigação "exaustiva"

O Farense respondeu esta segunda-feira, em comunicado oficial, ao alegado episódio racista que teve lugar no duelo de ontem frente ao Wolverhampton (1-1) , onde os lobos afirmam que um jogador orientado por Bruno Lage, cuja identidade não foi revelada mas quesabe que se trata de do sul-coreano Hwang Hee-Chan, "foi alvo de um comportamento discriminatório por parte dos adeptos adversários"."O Farense, ao longo dos seus 112 anos de história, sempre se pautou pela defesa da dignidade da pessoa humana. Repudiamos, em absoluto, qualquer forma de racismo ou discriminação. Durante o jogo de domingo, não foi percetível nenhuma situação desta natureza. Mas, e em razão do comunicado publicado pelo Wolverhampton, serão investigadas exaustivamente as alegações de qualquer ato racista durante o jogo em questão. O resultado das mesmas, caso se confirme, será comunicado às autoridades competentes", escreveu o clube algarvio.Recorde-se que o Wolverhampton já garantiu que vai reportar o incidente à UEFA.