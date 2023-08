Adeptos do Benfica 'invadem' redes sociais de Arthur Cabral: «Vais fazer mais de 30 golos esta época!»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Arthur Cabral (@arthurcabral98)

Arthur Cabral é o novo número '9' do Benfica e, como tal, a sua contratação está a despertar entusiasmo entre os adeptos das águias, que nas últimas horas 'invadiram' as redes sociais do avançado brasileiro de 25 anos, deixando-lhe mensagens de incentivo para esta nova aventura."Bem-vindo ao maior clube de Portugal!", "Vais fazer mais de 30 golos esta época" ou "Honra o manto sagrado", são alguns dos comentários que se podem ler na mais recente publicação do jogador, onde este aparece junto do filho.Refira-se que Arthur Cabral será o substituto de Gonçalo Ramos, que ontem foi oficializado no PSG . O avançado brasileiro deverá custar 20 milhões de euros , mais 5 M€ consoante objetivos ao Benfica.