Luisão: «Comigo é pouca conversa... Sei o grupo que temos e ponto final!»

Com o mote de união em torno de Roger Schmidt lançado por Rui Costa após a forte contestação ao treinador na sequência do empate com o Farense (1-1) , Luisão saiu também em defesa do grupo."O meu pai sempre me ensinou... "Quem é de verdade, não é de mentira!" Esteja preparado para defender os seus primeiro. Obs: conselho de pai não erra! Então... comigo é pouca conversa... eu sei o grupo que temos e ponto final!", escreveu o antigo capitão dos encarnados, agora diretor técnico do Benfica.Recorde-se que Luisão tentou também acalmar os adeptos encarnados que contestavam Schmidt após o treinador ter tirado João Neves, na segunda parte do jogo com o Farense.