Schmidt: «Quando é preciso defender um livre, é melhor ter Morato em campo do que Di María»

Schmidt: «Também não gosto de substituir Di María mas o jogo assim o exigiu»

Roger Schmidt foi, esta sexta-feira durante a conferência de antevisão ao Benfica-E. Amadora (amanhã pelas 20h30), questionado acerca da reação de Di María ao ser substituído na derrota das águias frente ao Boavista (3-2) , e justificou-a dizendo que, naquele momento de jogo, era melhor defender o resultado com Morato do que ter o argentino em campo."Acho que não há nada para falar. Foi a minha decisão depois da expulsão [de Musa]. Quando é preciso defender um livre, é melhor ter o Morato em campo do que Di María. Infelizmente sofremos na mesma. Claro que Di María não estava feliz, ninguém está feliz quando é substituído nestes momentos. Mas nós, treinadores, temos de tomar essas decisões. Sabíamos que o Boavista ia jogar na bola longa e ter mais um central é sempre uma boa ideia. Olhando para o jogo e não apenas para o resultado... Também não gosto de substituir Di María, gosto de o ver em campo, mas o jogo assim o exigiu", explicou o técnico do Benfica.