Rui Costa e a saída da Champions: «Posso prometer que não estamos a precisar de vender jogadores»

Em Santarém este domingo para inaugurar a Casa do Benfica Santarém 2.0 , Rui Costa abordou o tema mercado de transferências. O presidente dos encarnados garante que não é a saída da Liga dos Campeões que vai 'obrigar' as águias a vender jogadores, sendo igualmente questionado sobre as renovações de Rafa, Di María ou Chiquinho bem como os interesses em Pedro Malheiro e Prestianni."Não vou falar de nomes de jogadores. Há uma janela de mercado a abrir e nós, com a equipa técnica, iremos perceber e colmatar o que possa fazer falta ao plantel. É natural que se ponham a advinhar nomes. O mercado abre em janeiro, até lá vamas tentar perceber o que precisamos ou não para melhorar o plantel"."Gosto de todos os jogadores de futebol, faço parte dessa classe, para mim todos são bons. Não é nenhuma novidade"."Sim, mas isso vocês já tinham anunciado no verão.""Estamos focados nesta temporada, sobre a temporada seguinte falaremos depois"."Estamos unicamente focados no que temos de fazer nesta temporada, há mais jogadores que estão a terminar contrato. O Benfica irá fazer o que entender para manter os jogadores que entender. Mas não é algo que esteja a influenciar o que quer que seja para os objetivos que temos, que passam por sermos campeões nacionais"."Não, absolutamente. Posso prometer aos adeptos que não estamos a precisar de vender jogadores por não termos chegado longe na Liga dos Campeões. Este ano, infelizmente, não chegámos mais longe, admitimos essa culpa, não era o que ambicionávamos, como é óbvio. Mas esse factor não nos vai inibir de desenvolver a época como programámos no início. Não vai ser por aí que o Benfica vai ter de vender jogadores"."Não é normal o Benfica estar nesta situação, o normal é lutar pela passagem do grupo, mas este ano infelizmente não correu bem, temos de assumir"."Temos ainda duas jornadas na Liga dos Campeões e, como calculam, não desistimos das competições europeias. Dependemos apenas de nós"."Primeiro temos de chegar à Liga Europa. Não adianta estar a dar passos sucessivos. Temos duas jornadas na Champions e tudo iremos fazer por isso".