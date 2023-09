Rui Costa elogia Kökçü e revela: «Desde a saída do Enzo, era o jogador escolhido por nós»

Em entrevista à BTV, Rui Costa abordou os reforços contratados pelo Benfica neste mercado de transferências. Depois de Di María Bernat , o presidente das águias comentou as chegadas de Kökçü, Arthur Cabral, Jurásek e Trubin."Todos os anos temos uma contratação mais cara. Não estamos a contabilizar isso. Contabilizamos apenas se podemos chegar a estes jogadores ou não e se os queremos ou não. Kökçü já está identificado há bastante tempo. Posso dizer que desde a saída do Enzo, se tivéssemos tido tempo de mercado ou se a operação do Enzo tivesse sido feita no início do mês de jogador, era o jogador escolhido por nós. Tem 22 anos extraordinário, leitura de jogo fenomenal. Ainda ontem recebeu o prémio de melhor jogador do campeonato holandês e, por isso, podemos chegar a estes valores, pois trará um grande aporte à nossa equipa como começa a demonstrar com o golo que fez ao Vitória de Guimarães. Já ninguém tem dúvidas deste valor. Não olhámos para o valor, mas se conseguiríamos chegar ou não a estes números. E uma vez que tínhamos condições e o alvo para esta posição era Kökçü e não hesitámos minimamente", afirmou, passando a falar sobre o avançado brasileiro."O Arthur Cabral já estava identificado desde os tempos do Basileia. Por curiosidade, o nosso treinador Roger Schmidt tentou leva-lo para o PSV. Estava identificado por ambas as partes. Jogador em que depositamos evidentemente grandes esperanças e onde temos de dar mais tempo de adaptação à nova realidade, mas estou convencido que vai ser um ponta-de-lança dos que precisamos no Benfica, que faça muitos golos e não tenho dúvidas que tem condições para fazer isso. E tem condições perfeitas para o nosso modelo de jogo", referiu, para depois abordar a vinda de Jurásek."A perda do Grimaldo obrigava a contratação de outro lateral. Foram identificados inúmeros laterais com a possibilidade de vir para o Benfica. O David [Jurásek] era um deles e em consonância com a equipa técnica considerámos que tinha perfil, idade, condição física para o nosso clube. É mais um jogador que vamos ter de ter paciência, de dar tempo para se adaptar ao futebol protuguês, à dimensão do Benfica. Não é fácil entrar na equipa do Benfica, sobretudo, depois do que a equipa fez a época passada, de ter sido campeã. Precisa do seu tempo de adaptação, mas não temos dúvidas do valor para reforçar a nossa equipa", justificou o presidente dos encarnados.Já sobre Trubin, Rui Costa revelou tratar-se de um guarda-redes que começou por estar fora dos planos das águias. "Sabia-se que íamos procurar mais um guarda-redes. O Trubin não estava inicialmente nos planos do Benfica, por acharmos que era quase inalcançável, até percebermos que tínhamos aqui uma janela de oportunidade para poder chegar a este guarda-redes que está referenciado pela Europa toda. Está referenciado por toda a Europa, tentámos antecipar essa manobra, de não deixar chegar ao final de contrato, que terminava no final da época. Era impensável ter o Trubin connosco se ele chegasse ao final do contrato. Havia clubes com maior dimensão financeira que a nossa com a possibilidade de lhe dar outros caminhos. O que fizemos foi antecipar essa manobra e conseguimos um guarda-redes que estou convencido que será um dos melhores da Europa nos próximos tempos", explicou.