«Ufa...»: jogadores do Benfica reagem à estreia a marcar de Arthur Cabral

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Arthur Cabral (@arthurcabral9)

Arthur Cabral estreou-se a marcar esta sexta-feira pelo Benfica na vitória frente ao Lusitânia (1-4) para a Taça de Portugal e, nas redes sociais, assinalou o momento, referindo estar "muito feliz pelo primeiro golo" com a camisola das águias, numa publicação que contou de imediato com os comentários de vários dos seus companheiros de equipa."Muito feliz pelo primeiro golo com esta camisola. Seguimos a trabalhar para melhorar e focados na próxima partida da Champions", escreveu o avançado brasileiro após o encontro.Morato, João Neves, David Neres e João Mário não perderam tempo e transmitiram mensagens de confiança a Arthur Cabral: "Vamos monstro!", escreveu Neres. "Boa Arturito", atirou João Mário. Morato também reagiu: "Ufa".Após a partida, o número '9' dos encarnados garantiu estar a adaptar-se cada vez melhor à realidade do clube . "Estamos a trabalhar de maneira muito firme. Estou a adaptar-me cada vez mais, ao país, à equipa e ao futebol português. Temos um grande jogo na Liga dos Campeões [esta terça-feira, na receção à Real Sociedad] e precisamos de estar muito concentrados nele", disse.