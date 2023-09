A resposta de Sérgio Conceição às críticas de Rui Moreira

Sérgio Conceição foi confrontado esta quinta-feira com as críticas de Rui Moreira, no regresso às conferências de imprensa 37 dias depois."Não quero fugir a nada. Pelo respeito pela cidade que ele preside, a que tanto devo e gosto, não devo responder. Ao vice-presidente do conselho superior, acho que há pessoas adequadas para o fazerem, nomeadamente o nosso presidente e o doutor Lourenço Pinto. Ao adepto: há muitos que com certeza terão uma crítica mais agressiva, o adepto é o adepto. Como ele [Rui Moreira] teve protagonismo, falou publicamente, vou responder em público. A forma como o fez é enganadora, o meu passado é indelével, não se pode apagar, são 10 títulos, nos últimos 7 ganhei 5. Nestes 6 anos, entre receitas e gastos há um saldo positivo de mais de 600 milhões de euros. Estamos sempre sujeitos à crítica, é normal, os verdadeiros adeptos do FC Porto têm de perceber que estamos num ano difícil, passámos alguns anos sob alçada do fair-play financeiro, mas tivemos boas prestações na Europa o que fez com que tivessemos saído desse garrote. Estamos num ano difícil, os adeptos têm de ser inteligentes para perceber que num ano eleitoral há muita gente a querer posicionar-se. A minha mensagem é para o verdadeiro adepto, que acompanha a equipa, ao sol, ao vento, temos de estar juntos. Quando vejo um adepto criticar com a forma e o conteúdo que foi, não gostará desta grandíssima instituição", afirmou o treinador do FC Porto.