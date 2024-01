Adeptos do FC Porto terão sido apedrejados no jogo da equipa de voleibol feminino em Matosinhos

Os adeptos que apoiaram a nossa equipa de vólei em Matosinhos sairam do pavilhão sob uma chuva de pedras. Obrigado aos que apoiam o @FCPorto nestas condições miseráveis de segurança. Lamentável o silêncio generalizado perante mais um ato de violência contra os nossos adeptos. — Miguel Cunha (@MBC146) January 20, 2024

Miguel Brás da Cunha denunciou esta sábado, através da sua conta na rede social X, mais um episódio de violência no desporto português. De acordo com o elemento do Conselho Superior do FC Porto, os adeptos dos dragões que apoiaram a equipa de voleibol feminino nos oitavos de final da Taça de Portugal, contra o Leixões, em Matosinhos, terão sido apedrejados à saída do recinto de jogo."Os adeptos que apoiaram a nossa equipa de vólei em Matosinhos saíram do pavilhão sob uma chuva de pedras. Obrigado aos que apoiam o FC Porto nestas condições miseráveis de segurança. Lamentável o silêncio generalizado perante mais um ato de violência contra os nossos adeptos", escreveu.De recordar que, em novembro de 2023,na sequência de agressões sofridas numa outra situação de violência, alegadamente perpetrada por duas dezenas de adeptos 'casuals' do FC Porto jáno jogo de futebol da 6.ª jornada da Liga Sabseg, entre Leixões e a equipa B dos portistas.