CNID condena incidente com jornalista na apresentação de Pinto da Costa: «Apela-se a alguma contenção dos candidatos»

O CNID (Associação dos Jornalistas de Deporto) emitiu esta terça-feira um comunicado na sequência do sucedido na apresentação da recandidatura de Pinto da Costa à presidência do FC Porto,e oA associação pede mais proteção e condições para os profissionais e apela a "alguma contenção dos candidatos e dos seus apaniguados em relação aos jornalistas"."Um jornalista foi atingido por um isqueiro durante a apresentação da candidatura de Pinto da Costa à presidência do FCPorto, no domingo, no Coliseu do Porto. Não aconteceu por acaso, foi na sequência do discurso e de ataques à Comunicação Social da parte do candidato, provocando também inventivas contra os jornalistas vindas de alguns dos presentes no evento colocados demasiado perto da zona dos jornalistas. O CNID solicita a melhor atenção para a necessidade de proteger os jornalistas devidamente, reservando-lhes, por exemplo, lugares em que possam fazer o seu trabalho em condições e em segurança. No quadro das eleições do FC Porto, é bom que os candidatos e as respetivas equipas de apoio tenham a noção da responsabilidade de garantir as condições necessárias para que tudo possa correr da melhor forma na relação com os jornalistas. E apela-se também a alguma contenção dos candidatos e dos seus apaniguados em relação aos jornalistas. Evitar os problemas para que tudo decorra dentro dos limites do bom senso e da boa educação é o caminho certo".